القاهرة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأدان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.وحمل البرلمان في بيان له اليوم سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافًا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء، وتوفير الحماية المدنية لهم.// انتهى //02:30ت م0008