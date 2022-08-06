الجزائر08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأدانت الجزائر اليوم بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة معربة عن قلقها أمام هذا التصعيد الخطير , حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج .وجاء في بيان الوزارة :" تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".وأضاف البيان: " وإذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".// انتهى //03:46ت م0009