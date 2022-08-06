إسلام آباد 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء شهباز شريف حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الأمطار والفيضانات في البلاد، وخاصة في إقليم بلوشستان الأكثر تضرراً، وسط توقعات تعرض البلاد لموجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.ونشرت إعلان دولة الإمارات عن عزمها على استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين.وتطرقت إلى تأكيد باكستان دعمها للسلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعوتها إلى ضرورة التركيز على الحلول للخلافات بدلاً من تصعيد المنافسة الإستراتيجية بين الدول.وتناولت صحف السبت متفرقات منها تطورات الوضع الأمني في أفغانستان والتهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي للبلاد، واستشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة العشرات بغارات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.// انتهى //07:40ت م0017