القاهرة ٠٨ محرم 1444 هـ الموافق ٠٦ أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد ١٠ فلسطينيين وإصابة ٥٥ أخرين جراء الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.وتحدثت صحف السبت عن مقتل ٨ أشخاص وإصابة ١٨ أخرين إثر هجوم بقنبلة شنه مجهولون بالعاصمة الأفغانية كابول.ونشرت صحف القاهرة تحذير منظمة دولية، من أن تراجع التمويل فى مواجهة الأزمة الإنسانية الشديدة فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا، يهدد حياة حوالى 900 ألف شخص يلاحقهم شبح الجوع.//انتهى//09:14ت م0020