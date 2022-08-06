الرباط 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، باستضافة مدينة مراكش لأعمال الدورة 16 لندوة الاتصالات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، بمشاركة 21 بلداً أفريقياً، من أجل التباحث حول موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني، وتحديث قدرات الاتصالات وأنظمة المعلومات والتواصل.وأخبرت الصحف عن التوتر الجديد بغزة على إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.وتابعت الصحف تطورات الأزمة السياسية في العراق، والجهود الدبلوماسية التي تقودها رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت لإيجاد حلول للأوضاع بسهام من الأطراف العراقية.وتناقلت صحف السبت خبر مغادرة ثلاث سفن محملة بالحبوب موانئ بأوكرانيا، في سياق اتفاق تصديرها إلى دول عدة برعاية الأمم المتحدة وتركيا.ونشرت الصحف إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال الشهر الماضي، بسبب تراجع المخاوف المتعلقة بنقص إمدادات الحبوب والزيوت النباتية.وأوردت الصحف إعلان واشنطن حالة الطوارئ الصحية على إثر إصابة آلاف الأشخاص بمرض جدري القرود.// انتهى //11:25ت م0021