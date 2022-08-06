رام الله 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينياً في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن الاعتقالات شملت ستة من رام الله ، وخمسة من جنين، ، وأربعة من الخليل، وثلاثة من القدس ، واثنين من طولكرم، والأغوار.ويأتي ذلك مع استمرار إسرائيل في شن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني ،بحسب مصادر فلسطينية.وفي سياق متصل قتل ما لا يقل عن 11 فلسطينياً جراء سلسلة غارات إسرائيلية بدأت أمس على قطاع غزة بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وامرأة .// انتهى //11:26ت م0022