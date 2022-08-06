جنيف 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسعُثر في نهر جليدي على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من 54 سنة في الجانب السويسري من جبال الألب عام 1968، حسب على ما أعلنت الشرطة السويسرية.وأفادت شرطة كانتون فاليه في بيان أن بقايا الطائرة رصدت على نهر إليتش الجليدي في جنوب غرب كانتون فاليه قرب قمتي يونغفراو ومونك, مشيرةً إلى أن الحطام يعود لطائرة بايبر شيروكي التي سقطت في الموقع يوم 30 يونيو سنة 1968.وذكرت أنّ مرشداً في الجبال المرتفعة هو من عثر على حطام الطائرة خلال رحلة استكشافية كان يقودها في المنطقة. واضطر إلى تغيير مسار رحلته بسبب ظواهر التغير المناخي وذوبان نهر جليدي، فوصل إلى المكان الذي عُثر فيه على الحطام.// انتهى //11:28ت م0023