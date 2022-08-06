الخرطوم 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، أمس برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جلسة طارئة، على خلفية الأحداث المؤسفة التي نتجت عن توغل مجموعات مسلحة من الجانب التشادي إلى داخل الأراضي السودانية نتج عنها مقتل 18 سودانياً وجرح آخرين.وأبرزت ترحيب السودان بالاتفاق الذي تم بين الفرقاء اليمنيين بتمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين، مؤكدة أن الاتفاق من شأنه أن يوقف نزيف الدم وتسهيل حركة المدنيين والسلع والخدمات التجارية والمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى إبلاغ السلطات السودانية، الحكومة الإريترية، رفضها استضافة مؤتمر أهليّ وسياسي، يهدف إلى حلّ الأزمة بشرق السودان.وأولت صحف السودان اهتماماً بدعوة الرئاسة الفلسطينية - في بيان أمس- المجتمعَ الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديداً في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم.// انتهى //11:29ت م0024