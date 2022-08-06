لندن 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسلا تزال تصريحات مرشحي خلافة رئيس الوزراء المستقيل تشغل حيزاً واسعاً من تغطيات الصحف البريطانية، حيث أبرزت اليوم مقارنة بين وجهة نظر وزيرة الخارجية، ليز تروس، ووزير المالية، ريتشي سوناك، بشأن الملف الاقتصادي.ونقلت تقارير عن الخيارات التي يدرسها معسكر وزيرة الخارجية لتحفيز النمو الاقتصادي وفي مقدمتها توجيه بنك إنجلترا المركزي بالتخلي عن هدف الحفاظ على معدل التضخم عند 2.0 % والتركيز عوضاً عن ذلك على هدف زيادة الناتج القومي المحلي عند مستوى محدد.على الصعيد الدولي، نقلت الصحف تقارير عن مقتل عدد من الفلسطينيين وجرح العشرات جراء الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد .ونقلت مخاوف من وقوع موجة عنف جديدة شرق جمهورية الكنغو الديمقراطية جراء استمرار الاحتجاجات الشعبية التي أودت بحياة 36 شخصاً خلال الأسبوعيين الماضيين بينهم أربعة من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة هناك.وعرجت على تطورات الأوضاع في سيرلانكا بعد تولي الرئيس الجديد، رانيل ريكريمينسي السلطة، مبرزة استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة في اسرع وقت وضمان حفظ الحريات والحقوق.// انتهى //11:30ت م0025