تونس 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيّد على موكب الاحتفال بيوم العلم وتسليم جوائز المتفوقين، موردة فحوى كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة دعا فيها إلى فتح الآفاق وتذليل صعوبات العمل في تونس أمام الطلبة الحاصلين على الشهادات العليا.وأبرزت إدانة تونس عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة عشرات الجرحى، داعية المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني ومؤكدة ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له، والتصدي لجرائم المحتل.وتابعت في الشأن الليبي تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة التنسيق مع عدد من البلدان لاستقبال عدد من المصابين في حادث انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في بلدية بنت بية بجنوب ليبيا لتلقي العلاج.وأوردت إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 10 شهداء فلسطينيين وإصابة 55 آخرين، خلال قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة.// انتهى //11:33ت م0028