القاهرة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأدان المرصد العربي لحقوق الإنسان بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.وعد المرصد، في بيان له اليوم، العدوان انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.ودعا المرصد العربي المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التهدئة الشاملة ووقف الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية، محذرًا من مغبة التصعيد التي تجر المنطقة لمزيد من التوتر والعنف.// انتهى //12:16ت م0031