الدوحة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد والوفد المرافق.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مفاوضات السلام التشادية في الدوحة, إضافةً إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:52ت م0033