عام / "الأرصاد" : أمطار وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة جازان
السبت 1444/1/8 هـ الموافق 2022/08/06 م واس
جيزان 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول ، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث ، والدائر بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وضمد ، وصبيا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، والطوال ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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