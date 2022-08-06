أبيدجان 08 محرم 1444هـ الموافق 06 أغسطس 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج، عبد الله بن حمد السبيعي، في مكتبه بالسفارة، معالي وزير الخارجية الليبيري، دي ماكسويل ساه كيمايه.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيريا.وعبر وزير الخارجية الليبيري عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقوم به من دعم لليبيريا في المجال الإنمائي والإنساني.// انتهى //13:47ت م0036