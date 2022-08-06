أبهـا 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسهطلت أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات طريب وتثليث والحرجة بارق والنماص والمجاردة وسراة عبيدة وأحد رفيدة وظهران الجنوب.كما شملت الأمطار مراكز بلّحمر وبلّسمر وشني والسودة والشعف ومربة وثربان والحريضة والحبيل وعين اللوي والفرعين وطبب, وعقبات القرون والصماء وجمامه وسنان , سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //13:48ت م0037