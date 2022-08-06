الجزائر 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأدانت الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معربة عن قلقها أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.وجددت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مناشدة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //13:48ت م0038