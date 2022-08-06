نجران 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس، بمركز الفعاليات والمؤتمرات، أولى الأمسيات الشعرية بمهرجان صيف نجران "صيفنا هايل"، الذي تنظمه أمانة المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية .وقدّم الشعراء عدداً من القصائد الوطنية والغزلية نالت استحسان الجمهور الذي حضر الأمسية, كما يتضمن مهرجان صيف نجران الذي يستمر شهرين في عدة مواقع مختلفة بالمنطقة، فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة ومميزة تلبّي رغبات شرائح المجتمع منها، مسابقات ثقافية، ومسابقات لذوي الهمم، ومسرحاً وبيت الرعب، وألعاباً هوائية وألعاباً مختلفة، والديوانية النجدية، إضافةً إلى فعاليات بميدان الهجن والفروسية وفعاليات وفنون شعبية، إلى جانب معرضٍ للتصوير الفوتوغرافي ومعرضٍ للحرف اليدوية والتراثية وخيمةٍ للتسوق .// انتهى //14:44ت م0043