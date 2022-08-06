الرياض 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، حقيقة ما يتم تداوله بشأن مكان الصداع في الرأس وأنه دليل على مرض ما.وكشف المجلس، أن رغم تداول هذه الشائعة بكثرة إلا أن مكان الصداع في الحقيقة لا يدل على مرض معين ، ومثل على هذه الشائعة ما يقوله البعض عند الشعور بالصداع في المنطقة الأمامية من الرأس بأنه هذا يدل على مرض في المعدة ومشاكل في الهضم.وأبان أنه لا يمكن الجزم وتشخيص الأمراض العضوية من مكان الصداع فقط دون علامات وأعراض أخرى، مؤكدا اهمية استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات إذا كان الشخص يعاني من صداع شديد حتى بعد تناول المسكنات وذلك لمعرفة التشخيص الدقيق.// انتهى //15:05ت م0044