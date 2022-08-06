باماكو 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واساختتمت بالعاصمة المالية باماكو أعمال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بالمصادقة على إعلان توج خمسة أيام من الحوار المكثف بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.وجدد رئيس الوزراء المالي، تشوغويل مايغا في كلمته خلال اختتام أعمال الدورة، على إرادة رئيس المرحلة الانتقالية وكذلك الحكومة في عدم ادخار أي جهد لتنفيذ جانبها من الالتزامات في إطار اتفاق السلم.وقد توصل المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى إلى قرار يقضي بإدماج 26 ألفاً من المقاتلين القدامى على دفعتين قبل نهاية سنة 2024 ، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالإطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين للحركات الموقعة ، إلى جانب قرار الحكومة الخاص بإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري.كما جددت من جانبها كافة الأطراف تمسكها باتفاق السلم والتزامها بالعمل من أجل تعجيل تنفيذه.// انتهى //15:06ت م0045