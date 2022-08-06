نجران 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث غداً، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بكافة قطاعات المنطقة .وأوضحت الإدارة أن البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، مشيرةً إلى أن من أبرز البرامج إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، والمهارات الحياتية والأسرية، والأمن النفسي والعاطفي، وتنمية التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي .// انتهى //15:07ت م0046