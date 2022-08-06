إسلام آباد 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي على هامش الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد في بنوم بنه عاصمة كمبوديا.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية ، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //15:13ت م0048