القاهرة ٠٨ محرم 1444 هـ الموافق ٠٦ أغسطس 2022 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 89 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، كأعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات بلغت 5.2 ملايين طن .وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيانٍ اليوم، أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 44 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت 2.2 مليون طن.// انتهى //15:14ت م0049