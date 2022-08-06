اقتصادي / عبور 89 سفينة لقناة السويس بحمولات 5.2 ملايين طن
السبت 1444/1/8 هـ الموافق 2022/08/06 م واس
القاهرة ٠٨ محرم 1444 هـ الموافق ٠٦ أغسطس 2022 م واس
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 89 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، كأعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات بلغت 5.2 ملايين طن .
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيانٍ اليوم، أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 44 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت 2.2 مليون طن.
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