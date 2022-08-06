عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.383 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني
السبت 1444/1/8 هـ الموافق 2022/08/06 م واس
إسلام آباد 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث جرى أمس توزيع 1.383 سلة غذائية استهدفت مناطق سوات، وبونير، وشانغلا، ودير العليا، استفاد منها 9.681 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.
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16:44ت م
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