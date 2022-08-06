إسلام آباد 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث جرى أمس توزيع 1.383 سلة غذائية استهدفت مناطق سوات، وبونير، وشانغلا، ودير العليا، استفاد منها 9.681 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.//انتهى//16:44ت م0055