عدن - المكلا 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثانية من مشروع العمليات المجانية للعيون ضمن برنامج "نور السعودية" الذي يُنفَّذ في محافظتي عدن والمكلا.وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني: "إن الحملة تأتي في إطار مكافحة العمى والتخفيف عن المرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج من الحالات الأشد ضعفًا".وأشار الذيباني إلى أن برنامج "نور السعودية" يستهدف إجراء سته آلاف عملية جراحية متخصصة بالعيون خلال العام يتم تنفيذها ضمن مشاريع متتابعة بهدف شمول أكبر عدد من المرضى المحتاجين لعمليات العيون، يتضمن كل مشروع إجراء 400 عملية، إضافة إلى تقديم الأدوية الضرورية والنظارات الطبية.بدوره ثمّن وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد الكمال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصل لتعزيز إمكانات القطاع الصحي وخدمة العمل الإنساني في اليمن عموما.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق في شتى المجالات.// انتهى //16:44ت م0056