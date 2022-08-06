عدن 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس الورشة التعريفية لمشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش الزراعية للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية وفيروس كورونا ، الذي يُنفَّذ في محافظتي لحج والضالع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).وتستمر الورشة على مدى خمس أيام يتلقى خلالها قرابة 50 مشاركا ومشاركة من تسع مديريات من محافظتي لحج والضالع المعارف والمفاهيم الأساسية لتنمية القدرات في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية.ويهدف المشروع للوصول إلى 24,030 أسرة متضررة بواقع 168,212 فردًا في محافظتي لحج والضالع من خلال توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك مدخلات إنتاج المحاصيل والأعلاف الحيوانية نحو تحقيق الهدف العام المتمثل في تحسين الأمن الغذائي والتغذوي للأسر المستفيدة من خلال دعم الإنتاج الزراعي والتنوع الغذائي.وثمّن وكيل وزارة الزراعة والري مدير مكتب الزراعة بمحافظة لحج عبدالملك ناجي عبيد دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية المتضررة، واهتمامه بشريحة المزارعين المتضررين من خلال تنفيذ هذا المشروع الذي تستفيد منه آلاف الأسر لتلبية احتياجات المواطنين في كل مدن اليمن، ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين والثروة الحيوانية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.//انتهى//16:45ت م0058