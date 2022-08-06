أديس أبابا 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022م واستمكنت قوات الدفاع الوطني الإيثوبي من القضاء على 800 مسلح من ميليشيات الشباب الإرهابية، بينهم أربعة وعشرون من قياداتها خلال المعارك الجارية مؤخراً.وقال رئيس انتشار قوات الدفاع الوطني والقائم بأعمال منسق مركز قيادة الأمن الإيثوبي اللواء تسفاي أيالو -وفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية- : إن ميليشيا الشباب الإرهابية التي حاولت التسلل عبر الحدود الشرقية من البلاد تم إحباطها بنجاح من خلال الجهود المشتركة لقوات الأمن الإثيوبية، ونتج عن ذلك مقتل 800 مسلحا .وأضاف أن سلاح الجو الإثيوبي قصف أهدافاً مختارة، ودمر مخزون الأسلحة ومخازن خططت الجماعة الإرهابية لاستخدامها لمدة طويلة .// انتهى //17:17ت م0062