طرابلس 08 محرم 1444هـ الموافق 06 أغسطس 2022م واسأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال .ودعت وزارة الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، مجددة تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .// انتهى //17:55ت م0064