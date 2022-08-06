الخرطوم 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واساستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم سفير جمهورية تشاد لدى السودان عبدالكريم كبيرو للاحتجاج على مقتل عدد من المواطنين السودانيين على الحدود .ونقل وزير الخارجية علي الصادق احتجاج بلاده وإدانتها للحادث الذي جرى في 3 من أغسطس الجاري إثر دخول متفلّتين من تشاد إلى الأراضي السودانية وقتلهم وجرحهم عددا من المواطنين السودانيين وسرقة مئات الرؤوس من الإبل وعودتهم إلى تشاد.وطالب المسؤول السوداني الحكومة في تشاد بالقبض على المتفلّتين وردّ المسروقات إلى أهلها في السودان .من جانبه أكد السفير التشادي أن بلاده لن تدّخر وسعاً في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار على جانبي البلدين، مشيراً إلى أن إنجمينا لن تسمح بحدوث كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة .// انتهى //18:07ت م0067