المدينة المنورة 8 محرم 1444 هـ الموافق 6 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقطاً للبرد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة تشمل محافظات الحناكية والصويدرة والعلا والفريش والمسيجيد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .// انتهى //19:04ت م0070