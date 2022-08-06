عام / أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/1/8 هـ الموافق 2022/08/06 م واس
المدينة المنورة 8 محرم 1444 هـ الموافق 6 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقطاً للبرد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة تشمل محافظات الحناكية والصويدرة والعلا والفريش والمسيجيد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .
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19:04ت م
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