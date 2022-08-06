المدينة المنورة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واستكثف أمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها الميدانية من خلال الفرق الرقابية المتخصصة لدعم خططها في أعمال الرقابة على المنشآت التجارية والإشراف والمراقبة على أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة مع انطلاق موسم العمرة والزيارة .وحددت "الأمانة" مهام وأعمال الفرق المتخصصة ووضع خطة العمل اللازمة وفق ما يتطلبه الموسم، حيث دفعت بأكثر من 372 آلية ومعدة للنظافة و46 معدة للإصحاح البيئي يقوم عليها ما يقارب 2872 كادرا بشريا جميعهم على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات لزوار المدينة المنورة، فيما تم دعم محطة قطار الحرمين السريع والمواقع المحيطة بها ومواقع التاريخ الإسلامي والمواقع المحيطة بالمنطقة المركزية بكوادر بشرية على مدار 24 ساعة .وتشترك خمس بلديات رئيسة في تنفيذ مهام النظافة والإصحاح البيئي ميدانيا من خلال غسيل الساحات ونظافة الممرات في أماكن الزيارة والساحات المحيطة بمسجد قباء ومسجد الجمعة وجادة قباء، علاوةً على التعقيم والتطهير لأماكن الجلوس في الحدائق العامة والمتنزهات ومواقع التاريخ الإسلامي .// انتهى //19:31ت م0071