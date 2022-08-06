الرياض 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسانطلقت - يوم أمس - التصفيات الأولية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلند، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي؛ بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه.ويتنافس في التصفيات الأولية التي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال، 288 مشاركاً ومشاركةً في أربعة فروع هي حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير ، والثاني خمسة عشر جزءاً ، والثالث حفظ عشرة أجزاء ، والرابع خمسة أجزاء، حيث تستمع لجان التحكيم إلى تلاوات المشاركين على مدى خمسة أيام متصلة افتراضياً من مقرِّ اللجنة بمركز شيخ الإسلام بالعاصمة بانكوك.ونوَّهَ القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلند بهذا المستوى، ودعمها من القيادة الرشيدة التي تولي القرآنَ الكريمَ وأهلَه عنايةً خاصةً، سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيها.من جانبه، أشادَ رئيس لجنه التحكيم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مركز الوسطية والاعتدال الدكتور عبدالله نومسو، بتميِّز انطلاقة التصفيات الأولية وحسن الترتيب لها، وتسخير الإمكانات كافة لنجاح الأعمال، مؤكداً عناية واهتمام المملكة بأشقائهم مسلمي تايلند.// انتهى //19:37ت م0072