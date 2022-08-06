غزة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس الجمعة إلى خمسة عشر شهيدا، وأكثر من 125 جريحا.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مسنّة فلسطينية استُشهدت في غارة إسرائيلية قرب مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد سيدة أخرى في وقت سابق، وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة مدنية بالقرب من حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة أثناء نقل عروس إلى بيت زوجها ، كما استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح -بينهم حالة خطيرة- في قصف للاحتلال استهدف منطقة الزنة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة إلى عدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال، حيث شنّت طائرات الاحتلال العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى.// انتهى //19:39ت م0073