لندن 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسحقق فريق نيوكاسل اليوم فوزاً مستحقاً على ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل لنيوكاسل لاعب خط الوسط المهاجم سار في الدقيقة 58، فيما أضاف المهاجم ويلسون هدف الجوردي الثاني في الدقيقة 78 من زمن المباراة.وفي مبارايات أخرى تغلب فريق توتنهام هوتتسبيرغ على ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، كما تجاوز ليدز يونايتد وولفز بهدفين مقابل هدف، وأودع بورنموث هدفين نظيفين في شباك أستون فيلا.// انتهى //19:41ت م0074