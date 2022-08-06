جيزان 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 1923 بلاغًا تجاريًا، ونفذت 3154 زيارةً تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي .وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية، بما فيها محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات، والملابس وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أية مخالفات في منافذ البيع، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 334 مخالفةً تجارية ، ومسح أسعار لــ(3991) منتجًا.وأكدت تجارة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة، للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أية ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //20:35ت م0077