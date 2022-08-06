الرياض 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسحَقَّقَ المنتخبُ السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة إنجازاً تاريخياً بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص المقامة بمدينة ديترويت الأمريكية، بفوزهعلى المنتخب الروماني بنتيجة 3 - 1 - خلال مواجهتهما اليوم- في المباراة النهائية.وقدَّمَ لاعبو الأخضر السعودي خلال البطولة مستويات مميزة أكدوا خلالها جاهزيتهم لهذا المحفل الدولي الذي يضمُّ منتخباتِ البرازيل، جامايكا، كوريا، المغرب، نيجيريا، باراجواي رومانيا، سنغافورة، أمريكا، وحصدوا من خلالها ذهبية المنافسات بعد أن اجتازوا منافسين مميزين آخرهم المنتخب الروماني.بدوره هنَّأ المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبد الرحمن القريشي اللاعبين والجهازين الفني والإداري وأعضاء البعثة السعودية على هذا الإنجاز الكبير، مثمناً الجهود التي بذلها الجميع لتحقيق هذا المنجز والحصول على ذهبية العالم.فيما قدَّمَ رئيسُ الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثي شرايفر التهنئة للمنتخب السعودي على الفوز ولجميع المشاركين على ما قدموه خلال مباريات البطولة ، مشيداً بالنتائج التي حققتها منتخبات السعودية ومصر والإمارات والمغرب، وفوز السعودية بالميدالية الذهبية واحتفاظ مصر بالميدالية البرونزية التي فازت بها في كأس نسخة عام 2018م،التي نالت فيها الإمارات الميدالية الفضية، وحصول المغرب على المركز الرابع ، منوِّهاً بالطفرة الحقيقية لأنشطة الأولمبياد الخاص بالمنطقة.// انتهى //20:35ت م0078