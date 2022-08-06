الطائف 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واستميَّزَتِ الهجنُ " غنايم والصداوية " لصاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في ختام منافسات الجذاع، بالفوز بالمركز الأول في الشوطين الثالث والسابع من بين الأشواط الـ 8 المُخَصَّصَة في الفترة المسائية لسباقات الجذاع 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان سموِّ وليِّ العهد للهجن.وفازَ القعودُ "حرب" لـ سعيد جابر الحربي بالأسرع توقيت، بعد تحقيق المركز الأول في الشوط المسائي الثاني فئة جذاع ، بتوقيت ( 8:11.104 ) دقائق.وجاءَت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي : "ند الشبا" لـ سعيد جابر الحربي، "متعب" لـ هجن الطايلات، "التماس" لـ عبد الله عبيد العامري، "عطب" لـ فايز محمد العطوي، "شاهين" لـ محمد حمد المري.// انتهى //21:11ت م0081