تونس 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأحبطَ حرسُ الحدود البحري التونسي شرق البلاد - اليوم- ثلاثَ عمليات هجرة غير شرعية انطلقت من سواحل محافظة المنستير نحو الأراضي الإيطالية.وأفادتْ مصادرُ أمنية تونسية أنه تم خلال العملية القاء القبض على 43 متورطاً من بينهم حاملين لجنسيات أفريقية مختلفة وحجز ثلاثة مراكب ومعدات تابعة للمهاجرين.وأشارتْ إلى أنه تم توجيه جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //21:12ت م0082