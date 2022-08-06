إسلام آباد 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسدانتْ باكستان بشدة الغارات الجوية للاحتلال الصهيوني على غزة، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء.وأوضحَ - بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم- أنَّ الموجةَ الأخيرة للعدوان هي نموذج لجرائم الاحتلال والأعمال غير القانونية والاستخدام العشوائي للقوة ضد الفلسطينيين الأبرياء على مدى عقود، وتمثل تحدياً كاملاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.وأضاف البيان أن باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد فوري للاستخدام السافر للقوة، ومنع الاحتلال من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.وجدد البيان دعوة باكستان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //21:46ت م0084