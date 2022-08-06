الرياض 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسدانَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.وأبانَ معاليه، أن ذلك الاستمرار لجرائم إسرائيل - قوة الاحتلال- ماهو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، معربًا معاليه عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //22:03ت م0087