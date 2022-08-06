أبها 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسعُقِدَ - اليوم - المؤتمرُ الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي تجمع بين منتخبي السعودية ومصر غداً في مدينة أبها.وأوضحَ مدربُ منتخب مصر محمود جابر أن الوصول للمباراة النهائية شرف لكلا المنتخبين، مؤكداً أن بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، مبيناً أنهم سيعملون من أجل الظهور بصورة مميزة في هذا النهائي المرتقب.وأضاف" الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيراً وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، غداً ننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سوياً باللقب العربي، الذي نطمح له منذ عدة سنوات".في المقابل، أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي محمد مسعد،جاهزيةَ لاعبي الأخضر السعودي للنهائي غداً، معرباً عن استحقاق المنتخب السعودي الوصول إلى المباراة النهائية مع نظيره المصري، موضحاً أنهم يواجهون ضغوطات كبيرة للحفاظ على اللقب الذي توج به الأخضر العام الماضي.// انتهى //22:03ت م0088