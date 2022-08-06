الطائف 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسحققت الفرس نوماسة الخالدية ابنة ليث الخالدية لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الفوز بشوط الخيل العربية الأصيلة، وذلك في ختام الأسبوع السباقي السابع ضمن موسم سباقات الطائف 2022، الذي أقيم - اليوم - على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.وتضمن الحفل العشرون الذي ينظمه نادي سباقات الخيل ثمانية أشواط مختلفة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، حيث حقق الجواد رمان الحمر لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جائزة الشوط السابع والمصنف تكافؤ 0-75 البالغة بمسافته 2000م.من جهته يدعو نادي سباقات الخيل الجمهور لحضور منافسات الأسبوع المقبل المتمثل بالأسبوع الثامن الذي يضم أشواطاً مهمة، منها المخصصة لفئة السنتين "مساهمة نادي سباقات الخيل للأمهار المباعة في مزاد 2021"، يصاحبها عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية.// انتهى //23:27ت م0091