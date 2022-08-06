بوتراجايا 8 محرم 1444 هـ الموافق 6 أغسطس 2022 م واسدانت ماليزيا بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال.وأكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله في بيان اليوم أن بلاده دعت المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الاحتلال وأعماله العدوانية على الفور ضد الفلسطينيين، مشددًا على أن وحشية الاحتلال تمثل تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي.وجدد موقف بلاده الداعم والراسخ لقضية الأمة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني لنيل كامله حقوقه.// انتهى //23:32ت م0093