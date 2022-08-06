القاهرة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسخسر منتخب مصر تحت 18 عامًا أمام نظيره المالي بنتيجة (46-41) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة المقامة حالياً بمدغشقر.وحقق المنتخب المالي الفوز في المباراة بعد أن تقدم على المنتخب المصري في جميع الأشواط، حيث أنهاها لصالحه بنتائج (20-11، 27-11، 39-25، 46-41).يذكر أنه من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة أمام منتخب رواندا غدًا.// انتهى //23:49ت م0094