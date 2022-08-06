القدس 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأعلنت السلطة الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا جلسة لمناقشة العدوان الغاشم للاحتلال على قطاع غزة.وأوضح مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن بلاده تقدمت بطلب لعقد جلسة لمناقشة عدوان الاحتلال على الفلسطينيين.وأكد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.// انتهى //00:01ت م0001