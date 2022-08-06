عمّان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًا مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة الذي ينذر بعواقب وخيمة.وشدد الصفدي على أهمية منع أي تحركات استفزازية في المسجد الأقصى غدًا، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورةً للحؤول دون مزيد من التصعيد.// انتهى //00:12ت م0002