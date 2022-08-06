جيزان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 1918 حالة إسعافية خلال شهر يوليو الماضي.وشملت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها (مريض عادي ) وبلغ عددها 539 حالة، و (تصادم مروري ) ثانياً من خلال 407 حالات، وسجلت (مشاكل تنفس) 158 حالة.ونفذ فرع الهيئة بمنطقة جازان أكثر من 15 مبادرة شارك فيها أكثر من 263 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2520 ساعة تنوعت بين طبية وبيئية وتوعوية، إلى جانب 5 دورات ومحاضرات خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 187 متدربًا.وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.// انتهى //00:24ت م0003