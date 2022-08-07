عام / أمطار على منطقة جازان
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
جيزان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش ، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وفيفا، والدائر بني مالك، والعارضة، والحرث، والعيدابي ، والريث، والدرب ، وهروب ومركزي الشقيق والحقو، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
02:12ت م
0006