جيزان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسهطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش ، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وفيفا، والدائر بني مالك، والعارضة، والحرث، والعيدابي ، والريث، والدرب ، وهروب ومركزي الشقيق والحقو، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //02:12ت م0006