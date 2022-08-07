المدينة المنورة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستقيم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع بعد غد الدورة التأهيلية الأولى لآثار ومعالم المدينة المنورة التاريخية والحضارية بمشاركة 20 متدرب ومتدربة على مدى 6 أيام , وذلك ضمن برنامج الارشاد السياحي إثراء ( تاريخ – حضارة – تراث – ثقافة ) .وتهدف الجمعية من خلال البرنامج إلى صناعة فرص عمل مبتكرة وفق نموذج عمل متكامل بتقديم برامج تطويرة وتنموية عدة لتأهيل المشتركين في عدد من المجالات ومساعدتهم بالحصول على فرص عمل مناسبة, ومن أهم هذه البرامج برنامج " المرشد السياحي " الذي يسهم في إعداد وتأهيل الشباب للتقديم على الرخصة المهنية للإرشاد السياحي .ويشمل مسار البرنامج زيارة المناطق التاريخية والأثرية التي تشتهر بها المدينة المنورة بدء بالمسجد النبوي الشريف ومساجد الفتح والقبلتين والإجابة والجمعة والسقيا وثنية الوداع والحفياء وجبال أحد والراية وسلع والرماة وعير وأودية العقيق وقناة وبطحان وأبيار غرس ورومة وروحاء وأريس .// انتهى //07:34ت م0012