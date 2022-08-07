إسلام آباد 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية لإغاثة المنكوبين بالفيضانات الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة، وخاصة في إقليم بلوشستان الأكثر تضرراً بالفيضانات والسيول.واهتمت بإدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة باكستان من مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان.وأخبرت عن اتفاق باكستان وتايلاند على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية.وتطرقت إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في المدن الكبرى للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال شهر محرم الجاري.وتناولت صحف الأحد متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي، منها تسجيل سينغافورة حالات إصابة جديدة بجري القردة، وقلق العديد من دول العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي، ووقوع انفجار عنيف في العاصمة الأفغانية كابل أدى إلى سقوط ضحايا.// انتهى //07:34ت م0013