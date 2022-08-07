إسلام آباد 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأصيب جنديان من رجال الشرطة الباكستانية بجروح جراء انفجار استهدف فجر اليوم سيارة دورية للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعها مجهولون على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها، كانت تقوم بأعمال دورية روتينية.وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وقامت بجمع الأدلة، ونقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية.// انتهى //07:41ت م0014